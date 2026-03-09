Lazio vann efter kanonstart mot Sassuolo

Lazio vann med 2–1 mot Sassuolo

Adam Marusic matchvinnare för Lazio

Seger nummer 9 för Lazio

Lazio startade bra i matchen mot Sassuolo på hemmaplan på måndagen. Efter två minuters spel gjorde Daniel Maldini 1–0. Till slut blev det 2–1 i matchen i Serie A.

Segermålet för Lazio stod Adam Marusic för på stopptid.

Lazio–Sassuolo – mål för mål

Lazio började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara två minuter slog Daniel Maldini till. 1–1 kom i 35:e minuten när Armand Lauriente slog till.

Det matchavgörande målet kom på stopptid när Adam Marusic slog till och gjorde 2–1 för Lazio efter pass från Matteo Cancellieri.

Lazio har en seger, två oavgjorda och två förluster och 4–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sassuolo har tre vinster och två förluster och 8–9 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Lazio nu ligger på tionde plats i tabellen. Sassuolo är på nionde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Sassuolo med 1–0.

I nästa match, söndag 15 mars möter Lazio Milan hemma på Stadio Olimpico, Rome 20.45 medan Sassuolo spelar hemma mot Bologna 15.00.

Lazio–Sassuolo 2–1 (1–1)

Serie A, Stadio Olimpico, Rome

Mål: 1–0 (2) Daniel Maldini, 1–1 (35) Armand Lauriente, 2–1 (90) Adam Marusic (Matteo Cancellieri).

Varningar, Sassuolo: Armand Lauriente, Luca Lipani, Sebastian Walukiewicz, Ulisses Garcia.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lazio: 1-2-2

Sassuolo: 3-0-2

Nästa match:

Lazio: Milan, hemma, 15 mars 20.45

Sassuolo: Bologna, hemma, 15 mars 15.00