Le Havre segrade mot Niza på Stade Oceane

Le Havre vann med 3–1 mot Niza

Rassoul Ndiaye matchvinnare för Le Havre

Kojo Peprah Oppong ende målskytt för Niza

Le Havre tog greppet om hemmamatchen mot Niza på söndagen redan före paus. Och i andra halvlek utökades 1–0-ledningen och matchen i Ligue 1 herr slutade 3–1.

Strasbourg nästa för Le Havre

Le Havre gjorde första målet. Fode Doucoure gjorde målet på pass av Issa Soumare, redan i 13:e minuten. Direkt efter pausen slog Kojo Peprah Oppong till och kvitterade för Niza.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Rassoul Ndiaye och gav Le Havre ledningen.

3–1-målet kom på stopptid, när Issa Soumare slog till och gjorde mål framspelad av Mory Diaw. 3–1-målet blev matchens sista.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Niza med 3–1.

Lagen möts igen 12 april på Allianz Rivera.

Nästa motstånd för Le Havre är Strasbourg. Lagen möts söndag 14 september 15.00 på Stade de la Meinau.

Le Havre–Niza 3–1 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade Oceane

Mål: 1–0 (13) Fode Doucoure (Issa Soumare), 1–1 (52) Kojo Peprah Oppong, 2–1 (61) Rassoul Ndiaye, 3–1 (90) Issa Soumare (Mory Diaw).

Varningar, Le Havre: Issa Soumare. Niza: Antoine Mendy, Hichem Boudaoui, Abdulay Juma Bah, Kevin Carlos.

Nästa match:

Le Havre: RC Strasbourg Alsace, borta, 14 september