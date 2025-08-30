Leander Dendoncker målskytt när Real Oviedo sänkte Real Sociedad
- Real Oviedo-seger med 1–0 mot Real Sociedad
- Leander Dendoncker avgjorde för Real Oviedo
- Real Oviedo nu 14:e, Real Sociedad på 15:e plats
Målet i första halvleken blev matchens enda när Real Oviedo vann med 1–0 (1–0) hemma mot Real Sociedad i La Liga.
Real Oviedo–Real Sociedad – mål för mål
För hemmalaget betyder resultatet 14:e plats i tabellen. Real Sociedad är på 15:e plats.
Lagen spelar mot varandra igen den 22 februari.
Lördag 13 september spelar Real Oviedo borta mot Getafe 14.00 och Real Sociedad mot Real Madrid hemma 16.15 på Reale Arena.
Real Oviedo–Real Sociedad 1–0 (1–0)
La Liga
Mål: 1–0 (40) Leander Dendoncker.
Varningar, Real Oviedo: Haissem Hassan, Josip Brekalo. Real Sociedad: Duje Caleta-Car.
Nästa match:
Real Oviedo: Getafe, borta, 13 september
Real Sociedad: Real Madrid, hemma, 13 september
