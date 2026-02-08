Lecce är äntligen segrare igen efter vinst mot Udinese

Lecce vann med 2–1 mot Udinese

Lameck Banda matchvinnare för Lecce

Oumar Solet nätade för Udinese

Åtta matcher utan seger i Serie A fick räcka. På söndagen kunde Lecce till slut ta tre poäng igen. Laget vann på hemmaplan mot Udinese, med 2–1 (1–1).

Lameck Banda stod för Lecces avgörande mål på stopptid.

Lecce hade inför matchen förlorat de senaste fyra mötena mot Udinese.

Cagliari nästa för Lecce

Omri Gandelman gjorde 1–0 till Lecce efter bara fem minuter. Udinese kvitterade genom Oumar Solet på straff i 26:e minuten.

Det matchavgörande målet kom på övertid när Lameck Banda slog till och gjorde 2–1 för Lecce.

När lagen senast möttes vann Udinese med 3–2.

I nästa match möter Lecce Cagliari borta på måndag 16 februari 20.45. Udinese möter Sassuolo söndag 15 februari 12.30 hemma.

Lecce–Udinese 2–1 (1–1)

Serie A, Stadio Ettore Giardiniero – Via del Mare

Mål: 1–0 (5) Omri Gandelman, 1–1 (26) Oumar Solet, 2–1 (90) Lameck Banda.

Varningar, Lecce: Lameck Banda. Udinese: Nicolo Bertola, Idrissa Gueye.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lecce: 1-1-3

Udinese: 2-1-2

Nästa match:

Lecce: Cagliari, borta, 16 februari 20.45

Udinese: Sassuolo, hemma, 15 februari 12.30