Lecce vann med 2–1 mot Torino

Lameck Banda avgjorde för Lecce

Andra raka förlusten för Torino

Matchen mellan Lecce och Torino i Serie A slutade med seger för hemmalaget med 2–1. Lecce hade greppet i första halvlek och ledde med 2–0 och lyckades hålla undan till seger, trots att Torino lyfte sig i andra halvlek.

Lecce–Torino – mål för mål

Lecce startade matchen bäst och tog ledningen när Lassana Coulibaly nätade efter förarbete av Medon Berisha redan i 20:e minuten.

2–0 kom i 22:a minuten när Lameck Banda fick träff på pass av Medon Berisha.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Che Adams på pass av Nikola Vlasic och reducerade åt Torino. Mer än så blev det dock inte för Torino.

Det här var Lecces tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Torinos andra uddamålsförlust.

Lagen möts på nytt den 1 februari.

I nästa omgång har Lecce Cremonese borta, söndag 7 december 12.30. Torino spelar hemma mot Milan måndag 8 december 20.45.

Lecce–Torino 2–1 (2–0)

Serie A

Mål: 1–0 (20) Lassana Coulibaly (Medon Berisha), 2–0 (22) Lameck Banda (Medon Berisha), 2–1 (57) Che Adams (Nikola Vlasic).

Varningar, Lecce: Lassana Coulibaly, Ylber Ramadani. Torino: Cyril Ngonge, Cesare Casadei, Saul Coco.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lecce: 2-1-2

Torino: 0-3-2

Nästa match:

Lecce: Cremonese, borta, 7 december

Torino: Milan, hemma, 8 december