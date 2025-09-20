Ledning i halvtid – då tappade Norwich City och förlorade

Wrexham vann med 3–2 mot Norwich City

Wrexham avgjorde i 90:e minuten.

Josh Windass tvåmålsskytt för Wrexham

Hemmalaget Norwich City hade greppet i halvtid och ledde med 1–0 i matchen i Championship mot Wrexham. Men Wrexham vände på matchen och vann till slut med 3–2.

Josh Windass med två mål för Wrexham

Norwich City tog ledningen i 39:e minuten, genom Jack Stacey. Direkt efter pausen nätade Josh Windass och kvitterade för Wrexham.

Wrexham gjorde också 1–2 i 54:e minuten när Ryan Longman slog till på pass av Issa Kabore.

Bara fem minuter senare var det Josh Windass som såg till att Wrexham ökade ledningen till 1–3.

Reduceringen till 2–3 kom på tilläggstid, när Jovon Makama slog till och gjorde mål för Norwich City. Fler mål än så blev det inte för Norwich City.

Det här var Norwich Citys tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 17 januari på Racecourse Ground.

Nästa motstånd för Norwich City är Stoke City. Lagen möts lördag 27 september 16.00.

Norwich City–Wrexham 2–3 (1–0)

Championship

Mål: 1–0 (39) Jack Stacey, 1–1 (47) Josh Windass, 1–2 (54) Ryan Longman (Issa Kabore), 1–3 (59) Josh Windass, 2–3 (90) Jovon Makama.

Varningar, Norwich City: Mirko Topic. Wrexham: George Dobson, Lewis O’brien, Callum Doyle.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norwich City: 2-1-2

Wrexham: 2-1-2

Nästa match:

Norwich City: Stoke City FC, borta, 27 september