Ledning i halvtid – men förlust till slut för Crystal Palace

Manchester United segrade – 2–1 mot Crystal Palace

Mason Mount avgjorde för Manchester United

Jean Philippe Mateta målskytt för Crystal Palace

Hemmalaget Crystal Palace ledde med 1–0 efter första halvlek i Premier League mot Manchester United. Men Manchester United vände och vann till slut med 2–1.

West Ham nästa för Manchester United

Crystal Palace tog ledningen i 36:e minuten genom Jean Philippe Mateta på straff.

I 54:e minuten nätade Joshua Zirkzee och kvitterade för Manchester United.

Mason Mount fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och avgjorde matchen. Därmed hade Manchester United vänt matchen.

Crystal Palace har två vinster, en oavgjord och två förluster och 5–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Manchester United har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 10–8 i målskillnad. Det här var Crystal Palaces tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Nästa motstånd för Crystal Palace är Burnley. Lagen möts onsdag 3 december 20.30.

Crystal Palace–Manchester United 1–2 (1–0)

Premier League, Selhurst Park

Mål: 1–0 (36) Jean Philippe Mateta, 1–1 (54) Joshua Zirkzee, 1–2 (63) Mason Mount.

Varningar, Crystal Palace: Marc Guehi, Jefferson Lerma, Eddie Nketiah. Manchester United: Luke Shaw, Bryan Mbeumo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Crystal Palace: 2-1-2

Manchester United: 2-2-1

Nästa match:

Crystal Palace: Burnley FC, borta, 3 december