Legia Warsawa besegrade Shaktar Donetsk med knapp marginal

Legia Warsawa-seger med 2–1 mot Shaktar Donetsk

Legia Warsawas avgörande i 90:e minuten.

Legia Warsawas Rafal Augustyniak tvåmålsskytt

Legia Warsawa vann en målmässigt jämn match borta mot Shaktar Donetsk i Conference League herr på torsdagen. 1–2 (0–1) slutade matchen. Rafal Augustyniak blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål på övertid.

Det här var första segern för Legia Warsawa, efter förlust med 0–1 mot Samsunspor i första matchen.

Shaktar Donetsk–Legia Warsawa – mål för mål

Gästerna Legia Warsawa startade matchen bäst och tog ledningen när Rafal Augustyniak gjorde målet redan i 16:e minuten. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Luca Meirelles träff och kvitterade för Shaktar Donetsk.

Det matchavgörande målet kom på övertid när Rafal Augustyniak på nytt slog till och gjorde 1–2 för Legia Warsawa.

Shaktar Donetsk möter Breidablik i nästa match hemma torsdag 6 november 18.45. Legia Warsawa möter samma dag Celje borta.

Shaktar Donetsk–Legia Warsawa 1–2 (0–1)

Conference League herr, Henryk-Reyman-Stadium

Mål: 0–1 (16) Rafal Augustyniak, 1–1 (61) Luca Meirelles, 1–2 (90) Rafal Augustyniak.

Varningar, Shaktar Donetsk: Yukhym Konoplya, Yehor Nazaryna, Marlon Gomes. Legia Warsawa: Mileta Rajovic.

Nästa match:

Shaktar Donetsk: Breidablik UBK, hemma, 6 november

Legia Warsawa: NK Celje, borta, 6 november