Legia Warsawa förlorade första matchen mot Larnaca med 1–4

Legia Warsawa fick en tuff start på dubbelmötet med Larnaca i tredje kvalomgången till Europa League. Larnaca vann på hemmaplan med 4–1 (1–1). Torsdag 14 augusti spelas returen.

Larnaca fick en bra start på matchen. Pere Pons gjorde målet, redan i 16:e minuten.

Legia Warsawa kvitterade till 1–1 i 18:e minuten, när Jean-Pierre Nsame fick träff. Direkt efter pausen ökade Karol Angielski Larnacas ledning.

Yerson Chacon ökade Larnacas ledning med knappa kvarten kvar.

Och med fem minuter kvar att spela ökade Larnaca ledningen genom Angel Garcia.

Tredje kvalomgången till Europa League

Mål: 1–0 (16) Pere Pons, 1–1 (18) Jean-Pierre Nsame, 2–1 (48) Karol Angielski, 3–1 (78) Yerson Chacon, 4–1 (85) Angel Garcia.