Larnaca vann med 5–3 totalt

Mileta Rajovic avgjorde för Legia Warsawa

Djorde Ivanovic gjorde målet för Larnaca

Legia Warsawa hade inte vad som krävdes på hemmaplan i andra matchen mot Larnaca i tredje kvalomgången till Europa League. Matchen slutade 2–1 till Legia Warsawa, vilket betyder att Larnaca står som segrare med totala resultatet 5–3.

Legia Warsawa–Larnaca – mål för mål

Legia Warsawa startade matchen bäst och tog ledningen tidigt i matchen. Jean-Pierre Nsame gjorde målet, redan i elfte minuten.

Legia Warsawa gjorde 2–0 i 16:e minuten, när Mileta Rajovic hittade rätt. Direkt efter pausen gjorde Djorde Ivanovic mål och reducerade åt Larnaca. Men mer än så orkade Larnaca inte med.

Legia Warsawa–Larnaca 2–1 (2–0), 3–5 totalt

Tredje kvalomgången till Europa League

Mål: 1–0 (11) Jean-Pierre Nsame, 2–0 (16) Mileta Rajovic, 2–1 (52) Djorde Ivanovic.

Varningar, Legia Warsawa: Artur Jedrzejczyk, Rafal Augustyniak, Kacper Tobiasz, Ruben Vinagre. Larnaca: Hrvoje Milicevic, Yerson Chacon, Valentin Roberge, Djorde Ivanovic, Jeremie Gnali.