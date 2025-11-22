Leicester fortsätter segersviten mot Stoke City

Seger för Leicester med 2–1 mot Stoke City

Patson Daka avgjorde för Leicester

Andra raka segern för Leicester

Leicester har haft det lätt mot Stoke City i Championship. Och på lördagen vann Leicester på nytt – den här gången med 2–1 (2–0) hemma på King Power Stadium. Det var Leicesters fjärde raka seger mot Stoke City.

Leicester–Stoke City – mål för mål

Leicester tog ledningen i 23:e minuten genom Stephy Mavididi.

Laget gjorde också 2–0 strax före halvtidsvilan genom Patson Daka.

Direkt efter pausen gjorde Bae Jun-Ho mål och reducerade åt Stoke City. Mer än så blev det dock inte för Stoke City.

Leicester har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Stoke City har tre vinster och två förluster och 10–4 i målskillnad. Det här var Leicesters fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Stoke Citys fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att Leicester ligger på tionde plats i tabellen och Stoke City är på tredje plats.

Den 21 februari möts lagen återigen.

Tisdag 25 november spelar Leicester borta mot Southampton 21.00 och Stoke City mot Charlton hemma 20.45.

Leicester–Stoke City 2–1 (2–0)

Championship, King Power Stadium

Mål: 1–0 (23) Stephy Mavididi, 2–0 (44) Patson Daka, 2–1 (48) Bae Jun-Ho.

Varningar, Leicester: Luke Thomas, Jannik Vestergaard, Stephy Mavididi, Harry Winks, Oliver Skipp, Asmir Begovic. Stoke City: Ashley Phillips, Aaron Cresswell.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leicester: 2-1-2

Stoke City: 3-0-2

Nästa match:

Leicester: Southampton FC, borta, 25 november

Stoke City: Charlton Athletic, hemma, 25 november