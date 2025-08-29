Leicester vann hemma mot Birmingham

Leicester vann med 2–0 mot Birmingham

Issahaku Fatawu avgjorde för Leicester

Andra raka segern för Leicester

Leicester hade ledningen i halvtid mot Birmingham på hemmaplan på fredagen. Och 1–0-ledningen i halvtid utökades i andra halvlek. Till slut blev det 2–0 i matchen i Championship.

Oxford United nästa för Leicester

Leicester gjorde första målet. Issahaku Fatawu slog till, redan i åttonde minuten. 2–0-målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela, när Ricardo Pereira slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

För hemmalaget betyder resultatet tredje plats i tabellen. Birmingham är på sjunde plats.

Den 7 februari tar lagen sig an varandra igen.

Nästa motstånd för Leicester är Oxford United. Lagen möts lördag 13 september 13.30 på Kassam Stadium.

Leicester–Birmingham 2–0 (1–0)

Championship, King Power Stadium

Mål: 1–0 (8) Issahaku Fatawu, 2–0 (88) Ricardo Pereira.

Varningar, Leicester: Ricardo Pereira, Hamza Choudhury, Issahaku Fatawu. Birmingham: Demarai Gray, Christoph Klarer, Kyogo Furuhashi.

Nästa match:

Leicester: Oxford Utd, borta, 13 september