Leicesters tunga svit fortsätter efter 1–1 mot Middlesbrough

Oavgjort mellan Middlesbrough och Leicester

Riley McGree kvitterade i 45:e minuten

Middlesbrough nu andra, Leicester på 22:a plats

Matchen på Riverside Stadium blev den åttonde i rad utan seger för Leicester när laget mötte Middlesbrough i Championship. Slutresultatet blev 1–1 (1–1).

Middlesbrough–Leicester – mål för mål

Leicester gjorde första målet när Memeh Caleb Okoli nätade efter förarbete från Divine Mukasa redan i 18:e minuten. Middlesbrough kvitterade till 1–1 på tilläggstid i första halvleken genom Riley McGree efter pass från Tommy Conway. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade 1–1.

Resultatet innebär att Middlesbrough ligger kvar på andra plats och Leicester på 22:a plats i tabellen. Noteras kan att Leicester sedan den 30 januari har tappat åtta placeringar i tabellen.

Middlesbrough tar sig an Birmingham i nästa match borta måndag 2 mars 21.00. Leicester möter Norwich City hemma lördag 28 februari 13.30.

Middlesbrough–Leicester 1–1 (1–1)

Championship, Riverside Stadium

Mål: 0–1 (18) Memeh Caleb Okoli (Divine Mukasa), 1–1 (45) Riley McGree (Tommy Conway).

Varningar, Middlesbrough: Luke Ayling. Leicester: Divine Mukasa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Middlesbrough: 2-2-1

Leicester: 0-2-3

Nästa match:

Middlesbrough: Birmingham City, borta, 2 mars 21.00

Leicester: Norwich City FC, hemma, 28 februari 13.30