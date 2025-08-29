Lidköpings FK kunde inte stoppa formstarka FC Trollhättan

FC Trollhättan vann med 5–1 mot Lidköpings FK

FC Trollhättans sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Amelia Hallberg med två mål för FC Trollhättan

FC Trollhättan och Lidköpings FK möttes på fredagen på Edsborgs IP. FC Trollhättan hade tre vinster i rad i division 1 mellersta dam inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 5–1 (2–1).

– Vi är otroligt starka just nu med 20 mål på fyra matcher. Vi höjde nivån i andra halvlek och då är vi väldigt svåra att slå. Kul att vi kan bjuda vår hemmapublik på mål och vinst ännu en gång, tyckte FC Trollhättans huvudtränare Desirée Saad, efter matchen.

Formen på hemmaplan håller därmed i sig för FC Trollhättan, som nu har fem raka segrar.

FC Trollhättans Amelia Hallberg tvåmålsskytt

Amelia Hallberg gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Meia Eriksson, Julia Jonasson och Ida Pettersson, enda målskytt för Lidköpings FK blev Lowa Ahlén.

Det här betyder att FC Trollhättan ligger kvar på tredje plats i tabellen, och Lidköpings FK sist, på 14:e plats.

I nästa match, lördag 6 september, har FC Trollhättan Segeltorp Fotboll borta på Segeltorps IP 15.00, medan Lidköpings FK spelar hemma mot Skultorp 13.00.