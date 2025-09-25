Lille besegrade Brann – avgjorde i andra halvlek

Lille vann med 2–1 mot Brann

Olivier Giroud matchvinnare för Lille

Saevar Magnusson målskytt för Brann

Lille vann hemma i Europa League mot Brann efter en stark andra halvlek. Första halvleken i torsdagens match slutade mållös, men i andra halvlek dominerade Lille och vann med slutade 2–1.

Olivier Giroud blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 80 minuter.

Lille–Brann – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 54:e minuten innan Hamza Igamane gav Lille ledningen.

Med en halvtimme kvar att spela fick Saevar Magnusson träff och kvitterade för Brann.

Olivier Giroud gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar.

På torsdag 2 oktober 18.45 spelar Lille borta mot Roma, och Brann hemma mot Utrecht.

Lille–Brann 2–1 (0–0)

Europa League, Stade Pierre Mauroy

Mål: 1–0 (54) Hamza Igamane, 1–1 (60) Saevar Magnusson, 2–1 (80) Olivier Giroud.

Varningar, Lille: Ngal Ayel Mukau. Brann: Niklas Castro, Saevar Magnusson.

Nästa match:

Lille: Roma, borta, 2 oktober

Brann: Utrecht, hemma, 2 oktober