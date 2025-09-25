Lille besegrade Brann – avgjorde i andra halvlek
- Lille vann med 2–1 mot Brann
- Olivier Giroud matchvinnare för Lille
- Saevar Magnusson målskytt för Brann
Lille vann hemma i Europa League mot Brann efter en stark andra halvlek. Första halvleken i torsdagens match slutade mållös, men i andra halvlek dominerade Lille och vann med slutade 2–1.
Olivier Giroud blev matchhjälte med sitt avgörande 2–1-mål efter 80 minuter.
Lille–Brann – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 54:e minuten innan Hamza Igamane gav Lille ledningen.
Med en halvtimme kvar att spela fick Saevar Magnusson träff och kvitterade för Brann.
Olivier Giroud gjorde det matchavgörande målet med knappa kvarten kvar.
På torsdag 2 oktober 18.45 spelar Lille borta mot Roma, och Brann hemma mot Utrecht.
Lille–Brann 2–1 (0–0)
Europa League, Stade Pierre Mauroy
Mål: 1–0 (54) Hamza Igamane, 1–1 (60) Saevar Magnusson, 2–1 (80) Olivier Giroud.
Varningar, Lille: Ngal Ayel Mukau. Brann: Niklas Castro, Saevar Magnusson.
Nästa match:
Lille: Roma, borta, 2 oktober
Brann: Utrecht, hemma, 2 oktober
