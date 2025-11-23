Lille besegrade Paris FC efter Olivier Girouds dubbel

Seger för Lille med 4–2 mot Paris FC

Olivier Giroud med två mål för Lille

Aissa Mandi matchvinnare för Lille

Det blev Lille som gick segrande ur mötet med Paris FC i Ligue 1 herr på hemmaplan, med 4–2 (1–1).

Lilles Olivier Giroud tvåmålsskytt

Gästerna Paris FC tog en tidig ledning när Willem Geubbels gjorde målet redan i elfte minuten.

Lille kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen genom Olivier Giroud.

Olivier Giroud, återigen, gav Lille ledningen på straff med knappa kvarten kvar.

Aissa Mandi ökade Lilles ledning i 80:e minuten.

Bara fyra minuter senare var det Lohann Doucet som såg till att Paris FC reducerade till 3–2. Men mer än så orkade Paris FC inte med.

Lille ökade ledningen till 4–2 sex minuter senare genom Marius Broholm på straff. Broholm fullbordade därmed Lilles vändning.

För Lille gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Paris FC är på tolfte plats.

Den 26 april tar lagen sig an varandra igen, då på Stade Sebastien Charlety.

Nästa motstånd för Lille är Le Havre. Lagen möts söndag 30 november 17.15 på Stade Oceane.

Lille–Paris FC 4–2 (1–1)

Ligue 1 herr, Stade Pierre Mauroy

Mål: 0–1 (11) Willem Geubbels, 1–1 (40) Olivier Giroud, 2–1 (77) Olivier Giroud, 3–1 (80) Aissa Mandi, 3–2 (84) Lohann Doucet, 4–2 (90) Marius Broholm.

Varningar, Lille: Hamza Igamane. Paris FC: Lohann Doucet, Hamari Traore.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lille: 3-0-2

Paris FC: 1-1-3

Nästa match:

Lille: AC Le Havre, borta, 30 november