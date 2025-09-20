Lille föll med 0–3 mot Lens
- Lens vann med 3–0 mot Lille
- Wesley Said matchvinnare för Lens
- Lens nu femte, Lille på tredje plats
Lille förlorade mot Lens i Ligue 1 herr på Stade Bollaert-Delelis. 3–0 (2–0) slutade matchen på lördagen.
Rennes nästa för Lens
Lens tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Wesley Said.
Lens gjorde också 2–0 i slutet av första halvleken, genom Florian Thauvin. I 52:a minuten gjorde Rayan Fofana också 3–0.
Lens har nio poäng och Lille har tio poäng efter fem omgångar.
Lagen möts igen 5 april på Stade Pierre Mauroy.
Nästa motstånd för Lille är Lyon. Lagen möts söndag 28 september 17.15 på Stade Pierre Mauroy.
Lens–Lille 3–0 (2–0)
Ligue 1 herr, Stade Bollaert-Delelis
Mål: 1–0 (28) Wesley Said, 2–0 (43) Florian Thauvin, 3–0 (52) Rayan Fofana.
Varningar, Lens: Matthieu Udol. Lille: Aissa Mandi, Chancel Mbemba, Calvin Verdonk.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lens: 3-0-2
Lille: 3-1-1
Nästa match:
Lille: Olympique Lyon, hemma, 28 september
