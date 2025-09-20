Lille föll med 0–3 mot Lens

Lens vann med 3–0 mot Lille

Wesley Said matchvinnare för Lens

Lens nu femte, Lille på tredje plats

Lille förlorade mot Lens i Ligue 1 herr på Stade Bollaert-Delelis. 3–0 (2–0) slutade matchen på lördagen.

Rennes nästa för Lens

Lens tog ledningen efter en knapp halvtimmes spel, genom Wesley Said.

Lens gjorde också 2–0 i slutet av första halvleken, genom Florian Thauvin. I 52:a minuten gjorde Rayan Fofana också 3–0.

Lens har nio poäng och Lille har tio poäng efter fem omgångar.

Lagen möts igen 5 april på Stade Pierre Mauroy.

Nästa motstånd för Lille är Lyon. Lagen möts söndag 28 september 17.15 på Stade Pierre Mauroy.

Lens–Lille 3–0 (2–0)

Ligue 1 herr, Stade Bollaert-Delelis

Mål: 1–0 (28) Wesley Said, 2–0 (43) Florian Thauvin, 3–0 (52) Rayan Fofana.

Varningar, Lens: Matthieu Udol. Lille: Aissa Mandi, Chancel Mbemba, Calvin Verdonk.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lens: 3-0-2

Lille: 3-1-1

Nästa match:

Lille: Olympique Lyon, hemma, 28 september