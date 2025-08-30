Lille tog klar seger mot Lorient

Tosin Aiyegun ende målskytt för Lorient

Fem mål för Lille utan svar

Marseille blir nästa motstånd för Lorient

Lille fick rejäl utdelning när laget vann på bortaplan mot Lorient i Ligue 1 herr med 7–1 (0–0).

Matias Fernandez bakom Lilles avgörande

Inget av lagen fick in något mål under första halvlek, men direkt efter pausen slog Romain Perraud till framspelad av Felix Correia och gav Lille ledningen.

I 53:e minuten slog Matias Fernandez till, och gjorde 0–2.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Tosin Aiyegun träff på pass av Sambou Soumano och reducerade åt Lorient. Men mer än så orkade Lorient inte med.

Matias Fernandez, återigen, ökade Lilles ledning i 77:e minuten.

Hamza Igamane ökade Lilles ledning med knappa kvarten kvar.

Lille ökade ledningen på nytt, till 1–5, bara sju minuter senare genom Hakon Arnar Haraldsson.

Tre minuter senare var det Hamza Igamane som såg till att Lille också gjorde 1–6.

Direkt därefter var det Osame Sahraoui som såg till att Lille satte 1–7. 1–7-målet blev matchens sista.

Lille vann senast lagen möttes med 3–0 på Stade Pierre Mauroy.

Lagen möts igen 8 mars på Stade Pierre Mauroy.

Nästa motstånd för Lille är Toulouse. Lagen möts söndag 14 september 15.00 på Stade Pierre Mauroy.

Lorient–Lille 1–7 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Yves Allainmat-Le Moustoir

Mål: 0–1 (46) Romain Perraud (Felix Correia), 0–2 (53) Matias Fernandez, 1–2 (64) Tosin Aiyegun (Sambou Soumano), 1–3 (77) Matias Fernandez, 1–4 (80) Hamza Igamane, 1–5 (87) Hakon Arnar Haraldsson, 1–6 (90) Hamza Igamane, 1–7 (90) Osame Sahraoui.

Varningar, Lorient: Laurent Abergel, Arthur Avom Ebong, Abdoulaye Faye. Lille: Benjamin Andre, Matias Fernandez, Romain Perraud.

Nästa match:

Lille: Toulouse FC, hemma, 14 september