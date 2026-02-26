Lille vidare till åttondelsfinal
- Lille vann med 2–1 totalt
- Olivier Giroud matchvinnare för Lille
- Lille utan insläppt mål
Lille tog hem 16-delsfinal i Europa League mot Röda Stjärnan. Det stod klart efter andra matchen, på bortaplan på torsdagen. Matchen slutade 0–1 efter att Lille avgjort den dramatiska matchen i förlängningen.
Röda Stjärnan–Lille – mål för mål
Gästande Lille började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Olivier Giroud till.
0–2-målet kom i matchens absoluta slutskede, i 99:e minuten när Nathan Ngoy slog till och gjorde mål efter förarbete från Felix Correia. Det fastställde slutresultatet till 0–2.
Röda Stjärnan–Lille 0–2 (0–1), 1–2 totalt
16-delsfinal i Europa League
Mål: 0–1 (4) Olivier Giroud, 0–2 (99) Nathan Ngoy (Felix Correia).
Varningar, Röda Stjärnan: Franklin Uchenna, Tomas Handel, Adem Avdic. Lille: Ayyoub Bouaddi.
