Lille vidare till åttondelsfinal

Lille vann med 2–1 totalt

Olivier Giroud matchvinnare för Lille

Lille utan insläppt mål

Lille tog hem 16-delsfinal i Europa League mot Röda Stjärnan. Det stod klart efter andra matchen, på bortaplan på torsdagen. Matchen slutade 0–1 efter att Lille avgjort den dramatiska matchen i förlängningen.

Röda Stjärnan–Lille – mål för mål

Gästande Lille började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Olivier Giroud till.

0–2-målet kom i matchens absoluta slutskede, i 99:e minuten när Nathan Ngoy slog till och gjorde mål efter förarbete från Felix Correia. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Röda Stjärnan–Lille 0–2 (0–1), 1–2 totalt

16-delsfinal i Europa League

Mål: 0–1 (4) Olivier Giroud, 0–2 (99) Nathan Ngoy (Felix Correia).

Varningar, Röda Stjärnan: Franklin Uchenna, Tomas Handel, Adem Avdic. Lille: Ayyoub Bouaddi.