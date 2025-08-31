Linköping avgjorde i andra halvlek mot Alingsås IF

Linköping vann med 2–1 mot Alingsås IF

Jonna Andersson avgjorde för Linköping

Andra raka segern för Linköping

Linköping vann hemmamatchen i Damallsvenskan mot Alingsås IF på söndagen. Matchen slutade 2–1 (0–0) efter att Linköping avgjort matchen i andra halvlek.

Jonna Andersson slog till efter 82 minuter och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Linköping–Alingsås IF – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 62:a minuten innan Maria Olafsdottir Gros på pass av Sara Eriksson gav Linköping ledningen.

Filippa Hopkins kvitterade för Alingsås IF med knappa kvarten kvar.

Men med åtta minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Jonna Andersson.

Linköping har två segrar och tre förluster och 6–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Alingsås IF har en vinst och fyra förluster och 6–18 i målskillnad. Det här var Linköpings andra uddamålsseger den här säsongen.

Resultatet innebär att Linköping ligger kvar på 13:e plats och Alingsås IF sist, på 14:e plats i tabellen.

Nästa motstånd för Linköping är Växjö. Lagen möts lördag 6 september 16.00 på Spiris Arena 1, Växjö.

Linköping–Alingsås IF 2–1 (0–0)

Damallsvenskan, Bilbörsen Arena

Mål: 1–0 (62) Maria Olafsdottir Gros (Sara Eriksson), 1–1 (77) Filippa Hopkins, 2–1 (82) Jonna Andersson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Linköping: 2-0-3

Alingsås IF: 1-0-4

Nästa match:

Linköping: Växjö DFF, borta, 6 september