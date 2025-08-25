Liridon Kalludra avgjorde när Oddevold sänkte GIF Sundsvall

Oddevold vann med 1–0 mot GIF Sundsvall

Liridon Kalludra avgjorde för Oddevold

Andra raka segern för Oddevold

Målet i första halvleken blev matchens enda. Oddevold vann med 1–0 (1–0) borta mot GIF Sundsvall i Superettan.

Umeå FC nästa för Oddevold

GIF Sundsvall har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Oddevold har två vinster och tre oavgjorda och 5–3 i målskillnad. Det här var GIF Sundsvalls fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Oddevolds sjätte uddamålsseger.

För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Oddevold är på fjärde plats.

När lagen senast möttes vann GIF Sundsvall med 2–1.

GIF Sundsvall tar sig an Landskrona i nästa match borta lördag 30 augusti 15.00. Oddevold möter Umeå FC borta söndag 31 augusti 13.00.

GIF Sundsvall–Oddevold 0–1 (0–1)

Superettan, NP3 Arena

Mål: 0–1 (33) Liridon Kalludra.

Varningar, GIF Sundsvall: Charles Baah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

GIF Sundsvall: 2-1-2

Oddevold: 2-3-0

Nästa match:

GIF Sundsvall: Landskrona BoIS, borta, 30 augusti

Oddevold: Umeå FC, borta, 31 augusti