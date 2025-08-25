Liridon Kalludra avgjorde när Oddevold sänkte GIF Sundsvall
Målet i första halvleken blev matchens enda. Oddevold vann med 1–0 (1–0) borta mot GIF Sundsvall i Superettan.
Umeå FC nästa för Oddevold
GIF Sundsvall har två vinster, en oavgjord och två förluster och 6–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Oddevold har två vinster och tre oavgjorda och 5–3 i målskillnad. Det här var GIF Sundsvalls fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Oddevolds sjätte uddamålsseger.
För hemmalaget betyder resultatet femte plats i tabellen. Oddevold är på fjärde plats.
När lagen senast möttes vann GIF Sundsvall med 2–1.
GIF Sundsvall tar sig an Landskrona i nästa match borta lördag 30 augusti 15.00. Oddevold möter Umeå FC borta söndag 31 augusti 13.00.
GIF Sundsvall–Oddevold 0–1 (0–1)
Superettan, NP3 Arena
Mål: 0–1 (33) Liridon Kalludra.
Varningar, GIF Sundsvall: Charles Baah.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
GIF Sundsvall: 2-1-2
Oddevold: 2-3-0
Nästa match:
GIF Sundsvall: Landskrona BoIS, borta, 30 augusti
Oddevold: Umeå FC, borta, 31 augusti
