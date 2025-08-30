Litéa Karlsson och Emelie Löhman matchvinnare – Gefle vann mot Huge

Gefle vann med 2–0 mot Huge

Gefles sjätte seger på de senaste sju matcherna

Tredje raka segern för Gefle

Gefle vann på bortaplan mot Huge i division 1 norra dam. Matchen slutade 0–2 (0–2) efter mål av Litéa Karlsson och Emelie Löhman.

Gefles huvudtränare Marcus Larsson:

– Jag tycker att det är en stabil seger, aldrig hotad. Nu får vi ta med aggressiva spelet in i matchen mot Brage där vi har en rejäl revansch att utkräva.

Segern var Gefles sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Resultatet innebär att Huge nu har fyra förluster i rad.

Brage nästa för Gefle

Det här betyder att Huge ligger kvar på 13:e plats i tabellen, och Gefle på andra plats.

Huge möter Heffnersklubban i nästa match hemma lördag 6 september 13.00. Gefle möter samma dag Brage borta.