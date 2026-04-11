Liverpool avgjorde före paus mot Fulham

Liverpool-seger med 2–0 mot Fulham

Liverpool tog ledningen före paus i matchen på lördagen och Fulham lyckades inte resa sig. Matchen i Premier League slutade 2–0 (2–0) till hemmalaget.

Det här var Liverpools tionde nolla den här säsongen.

Liverpool tog ledningen i 36:e minuten genom Rio Ngumoha. Laget gjorde också 2–0 i slutet av första halvleken genom Mohamed Salah assisterad av Cody Gakpo. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Liverpool med 2–0.

Båda lagen har nu två segrar, en oavgjord och två förluster på de senaste fem matcherna, Liverpool med 10–7 och Fulham med 5–5 i målskillnad.

För Fulham gör resultatet att man nu ligger på elfte plats i tabellen medan Liverpool är på femte plats.

Söndag 19 april 15.00 spelar Liverpool borta mot Everton. Fulham möter Brentford borta lördag 18 april 13.30.

Liverpool–Fulham 2–0 (2–0)

Premier League, Anfield

Mål: 1–0 (36) Rio Ngumoha, 2–0 (40) Mohamed Salah (Cody Gakpo).

