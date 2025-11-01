Liverpool bröt tunga sviten mot Aston Villa
- Seger för Liverpool med 2–0 mot Aston Villa
- Mohamed Salah matchvinnare för Liverpool
- Seger nummer 6 för Liverpool
Det blev fyra raka förluster i Premier League för Liverpool. Men på lördagen hemma mot Aston Villa kom trendbrottet. Matchen på Anfield slutade 2–0 (1–0).
Liverpool–Aston Villa – mål för mål
Mohamed Salah gjorde 1–0 till Liverpool på tilläggstid i första halvlek. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Ryan Gravenberch och ökade ledningen för Liverpool. 2–0-målet blev matchens sista.
Det här betyder att Liverpool nu ligger på tredje plats i tabellen och Aston Villa är på elfte plats.
Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 9 november. Då möter Liverpool Manchester City på Etihad Stadium 17.30. Aston Villa tar sig an Bournemouth hemma 15.00.
Liverpool–Aston Villa 2–0 (1–0)
Premier League, Anfield
Mål: 1–0 (45) Mohamed Salah, 2–0 (58) Ryan Gravenberch.
Varningar, Liverpool: Virgil van Dijk, Dominik Szoboszlai. Aston Villa: Matty Cash, Amadou Onana, Morgan Rogers.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Liverpool: 1-0-4
Aston Villa: 4-0-1
Nästa match:
Liverpool: Manchester City, borta, 9 november
Aston Villa: AFC Bournemouth, hemma, 9 november
