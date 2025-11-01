Liverpool bröt tunga sviten mot Aston Villa

Seger för Liverpool med 2–0 mot Aston Villa

Mohamed Salah matchvinnare för Liverpool

Seger nummer 6 för Liverpool

Det blev fyra raka förluster i Premier League för Liverpool. Men på lördagen hemma mot Aston Villa kom trendbrottet. Matchen på Anfield slutade 2–0 (1–0).

Liverpool–Aston Villa – mål för mål

Mohamed Salah gjorde 1–0 till Liverpool på tilläggstid i första halvlek. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Ryan Gravenberch och ökade ledningen för Liverpool. 2–0-målet blev matchens sista.

Det här betyder att Liverpool nu ligger på tredje plats i tabellen och Aston Villa är på elfte plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 9 november. Då möter Liverpool Manchester City på Etihad Stadium 17.30. Aston Villa tar sig an Bournemouth hemma 15.00.

Liverpool–Aston Villa 2–0 (1–0)

Premier League, Anfield

Mål: 1–0 (45) Mohamed Salah, 2–0 (58) Ryan Gravenberch.

Varningar, Liverpool: Virgil van Dijk, Dominik Szoboszlai. Aston Villa: Matty Cash, Amadou Onana, Morgan Rogers.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Liverpool: 1-0-4

Aston Villa: 4-0-1

Nästa match:

Liverpool: Manchester City, borta, 9 november

Aston Villa: AFC Bournemouth, hemma, 9 november