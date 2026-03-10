Liverpool förlorade första matchen mot Galatasaray med 0–1
- Liverpool nästa för Galatasaray
- Galatasaray segrade – 1–0 mot Liverpool
- Mario Lemina matchvinnare för Galatasaray
Liverpool fick en tuff start på dubbelmötet med Galatasaray i Champions League Åttondelsfinal. Galatasaray vann på hemmaplan med 1–0 (1–0). Onsdag 18 mars spelas returen på Anfield.
Mario Lemina stod för Galatasarays avgörande mål efter sju minuter.
Galatasaray–Liverpool – mål för mål
Galatasaray–Liverpool 1–0 (1–0)
Champions League Åttondelsfinal, Rams Global Stadyumu
Mål: 1–0 (7) Mario Lemina.
Varningar, Galatasaray: Davinson Sanchez. Liverpool: Virgil van Dijk, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Milos Kerkez.
