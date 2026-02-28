Liverpool fortsätter vinna mot West Ham

Liverpool segrade – 5–2 mot West Ham

Liverpools fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alexis Mac Allister avgjorde för Liverpool

Liverpool fortsätter att vinna mot West Ham i Premier League. På lördagen segrade Liverpool på nytt – den här gången med 5–2 (3–0) hemma på Anfield. Det var Liverpools femte raka seger mot West Ham.

Segern var Liverpools fjärde på de senaste fem matcherna.

Liverpool–West Ham – mål för mål

Hugo Ekitike gjorde 1–0 till Liverpool efter bara fem minuter. Laget ökade ledningen till 2–0 i 24:e minuten när Virgil van Dijk hittade rätt efter förarbete av Dominik Szoboszlai. Liverpool gjorde också 3–0 i slutminuterna av första halvlek genom Alexis Mac Allister efter förarbete från Hugo Ekitike.

Direkt efter pausen slog Tomas Soucek till och reducerade åt West Ham. I 70:e minuten nätade Cody Gakpo framspelad av Hugo Ekitike och gjorde 4–1. I den 75:e minuten reducerade Valentin Castellanos för West Ham. Men mer än så orkade West Ham inte med. Liverpool ökade ledningen till 5–2 i 82:a minuten.

Liverpools Hugo Ekitike stod för ett mål och två assists.

För Liverpool gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan West Ham är på 18:e plats.

Liverpool tar sig an Wolverhampton i nästa match borta tisdag 3 mars 21.15. West Ham möter Fulham borta onsdag 4 mars 20.30.

Liverpool–West Ham 5–2 (3–0)

Premier League, Anfield

Mål: 1–0 (5) Hugo Ekitike, 2–0 (24) Virgil van Dijk (Dominik Szoboszlai), 3–0 (43) Alexis Mac Allister (Hugo Ekitike), 3–1 (49) Tomas Soucek, 4–1 (70) Cody Gakpo (Hugo Ekitike), 4–2 (75) Valentin Castellanos, 5–2 (82) Självmål.

Varningar, Liverpool: Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai. West Ham: Crysencio Summerville, Soungoutou Magassa.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Liverpool: 4-0-1

West Ham: 1-2-2

Nästa match:

Liverpool: Wolverhampton Wanderers FC, borta, 3 mars 21.15

West Ham: Fulham FC, borta, 4 mars 20.30