Liverpool vann igen – efter fem matcher utan seger

Liverpool vann med 4–1 mot Newcastle

Liverpools Hugo Ekitike tvåmålsskytt

Newcastles andra raka förlust

Det tog sex matcher. Men nu har Liverpool till slut vunnit en match i Premier League. Laget vann på hemmaplan mot Newcastle, med 4–1 (2–1).

Hugo Ekitike tvåmålsskytt för Liverpool

Anthony Gordon gjorde 1–0 till Newcastle i 36:e minuten. Liverpool kvitterade till 1–1 alldeles före halvtidspausen genom Hugo Ekitike. Laget tog ledningen bara två minuter senare återigen genom Hugo Ekitike.

I 67:e minuten nätade Florian Wirtz och gjorde 3–1. 4–1-målet kom på tilläggstid när Ibrahima Konate slog till och gjorde mål.

För tabellens utseende betyder det här att Liverpool ligger på femte plats medan Newcastle har tiondeplatsen. Newcastle har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 16 januari låg laget på sjätte plats.

I nästa omgång har Liverpool Manchester City hemma på Anfield, söndag 8 februari 17.30. Newcastle spelar hemma mot Brentford lördag 7 februari 18.30.

Liverpool–Newcastle 4–1 (2–1)

Premier League, Anfield

Mål: 0–1 (36) Anthony Gordon, 1–1 (41) Hugo Ekitike, 2–1 (43) Hugo Ekitike, 3–1 (67) Florian Wirtz, 4–1 (90) Ibrahima Konate.

Varningar, Liverpool: Alexis Mac Allister. Newcastle: Anthony Gordon, Jacob Ramsey, Daniel Burn.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Liverpool: 1-3-1

Newcastle: 2-1-2

Nästa match:

Liverpool: Manchester City, hemma, 8 februari 17.30

Newcastle: Brentford, hemma, 7 februari 18.30