Liverpools fina svit håller i sig efter 2–1 mot Everton

Liverpool-seger med 2–1 mot Everton

Liverpools femte seger på de senaste fem matcherna

Hugo Ekitike matchvinnare för Liverpool

Liverpool fortsätter starkt i Premier League. När laget mötte Everton hemma på Anfield på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 2–1 (2–0). I och med detta har Liverpool fem segrar i rad.

Crystal Palace nästa för Liverpool

Liverpool tog en tidig ledning. Ryan Gravenberch gjorde målet på pass av Mohamed Salah, redan i tionde minuten.

Laget ökade ledningen till 2–0 efter en knapp halvtimmes spel, genom Hugo Ekitike framspelad av Ryan Gravenberch. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Idrissa Gana Gueye framspelad av Iliman Ndiaye och reducerade åt Everton. Fler mål än så blev det inte för Everton.

Det här var Liverpools fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Evertons andra uddamålsförlust.

Liverpool tog hem lagens senaste möte med 1–0 på Anfield.

I nästa omgång har Liverpool Crystal Palace borta på Selhurst Park, lördag 27 september 16.00. Everton spelar hemma mot West Ham måndag 29 september 21.00.

Liverpool–Everton 2–1 (2–0)

Premier League, Anfield

Mål: 1–0 (10) Ryan Gravenberch (Mohamed Salah), 2–0 (29) Hugo Ekitike (Ryan Gravenberch), 2–1 (58) Idrissa Gana Gueye (Iliman Ndiaye).

Varningar, Liverpool: Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz. Everton: Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Liverpool: 5-0-0

Everton: 2-1-2

Nästa match:

Liverpool: Crystal Palace FC, borta, 27 september

Everton: West Ham Utd, hemma, 29 september