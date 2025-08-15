Ljubljana vann med 4–2 totalt

Ivan Durdov avgjorde för Ljubljana

Regi Lushkja tvåmålsskytt för Egnatia

Ljubljana har vunnit Conference League Tredje kvalomgången herr mot vann Egnatia i. Det står klart efter andra matchen, på bortaplan. Matchen slutade 2–2, vilket gav oavgjort resultat totalt efter två matcher, och lika många mål på bortaplan för båda lagen. Ljubljana avgjorde till slut den dramatiska matchen i förlängningen.

Egnatia–Ljubljana – mål för mål

Egnatia tog en tidig ledning. Regi Lushkja slog till, redan i sjätte minuten.

Ljubljana kvitterade till 1–1 i 32:a minuten, när Veljko Jelenkovic fick träff. Antonio Marin gav Ljubljana ledningen med knappa kvarten kvar.

Kvitteringen kom i slutminuterna, med fyra minuter kvar att spela, när Regi Lushkja ännu en gång slog till och gjorde mål för Egnatia.

Ledningsmålet till 2–3 för Ljubljana kom direkt därefter när Ivan Durdov i 99:e minuten gjorde mål.

2–4-målet för Ljubljana kom direkt därefter när Alex Blanco i 107:e minuten gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 2–4.

Egnatia–Ljubljana 2–4 (1–1), 2–4 totalt

Conference League Tredje kvalomgången herr

Mål: 1–0 (6) Regi Lushkja, 1–1 (32) Veljko Jelenkovic, 1–2 (79) Antonio Marin, 2–2 (86) Regi Lushkja, 2–3 (99) Ivan Durdov, 2–4 (107) Alex Blanco.