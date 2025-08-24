Ljungskile vann med 3–1 mot Lunds BK

Ljungskiles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Vilmer Tyrén matchvinnare för Ljungskile

Segern mot Lunds BK på bortaplan innebär att Ljungskile nu är serieledare i Ettan södra herr, en poäng före Jönköping. Jönköping har dock en match mindre spelad. Ljungskile vann med 3–1 (1–1). Lunds BK ligger på sjätte plats i tabellen.

Segern var Ljungskiles fjärde på de senaste fem matcherna.

Olympic nästa för Ljungskile

Lunds BK fick en bra start på matchen. Othmane Salama gjorde målet, redan i elfte minuten.

Ljungskile kvitterade till 1–1 i 25:e minuten, när Jesper Zetterlund slog till. Direkt efter pausen ökade Vilmer Tyrén Ljungskiles ledning.

Och med fem minuter kvar att spela ökade Ljungskile ledningen genom Jonathan Liljedahl. Därmed hade laget vänt matchen.

När lagen senast möttes vann Ljungskile SK med 3–0.

I nästa omgång har Lunds BK Norrby hemma på Klostergårdens IP, lördag 30 augusti 16.00. Ljungskile spelar hemma mot Olympic söndag 31 augusti 16.00.

Lunds BK–Ljungskile 1–3 (1–1)

Ettan södra herr, Klostergårdens IP

Mål: 1–0 (11) Othmane Salama, 1–1 (25) Jesper Zetterlund, 1–2 (49) Vilmer Tyrén, 1–3 (85) Jonathan Liljedahl.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lunds BK: 0-2-3

Ljungskile: 4-1-0

Nästa match:

Lunds BK: Norrby IF, hemma, 30 augusti

Ljungskile: BK Olympic, hemma, 31 augusti