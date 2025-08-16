Ljungskile vann med 3–1 mot Ariana

Lukas Lindholm Corner avgjorde för Ljungskile

Andra raka segern för Ljungskile

Det blev 3–1 (2–0) hemma för Ljungskile mot Ariana i lördagens match. Därmed är laget serieledare i Ettan södra herr, en poäng före Jönköping, efter 18 spelade matcher. Jönköping har dock en match mindre spelad. Ariana ligger på sjunde plats i tabellen.

Resultatet innebär nionde matchen i rad utan förlust för Ljungskile.

Det var hemmaseger nummer fem i rad för Ljungskile.

Ljungskile–Ariana – mål för mål

Ljungskile fick en bra start på matchen. Daniel Lagerlöf slog till, redan i nionde minuten.

Laget gjorde 2–0 i 38:e minuten, när Lukas Lindholm Corner hittade rätt. Direkt efter pausen slog Victor Andersson till och reducerade åt Ariana. Fler mål än så blev det inte för Ariana.

3–1-målet kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela, när Abdishakur Bashir Omar slog till och gjorde mål. 3–1-målet blev matchens sista.

Lagens första möte för säsongen vann Ariana FC med 3–2.

Söndag 24 augusti 16.00 spelar Ljungskile borta mot Lunds BK. Ariana möter Oskarshamn hemma på Malmö Stadion lördag 23 augusti 16.00.

Ljungskile–Ariana 3–1 (2–0)

Ettan södra herr, Skarsjövallen

Mål: 1–0 (9) Daniel Lagerlöf, 2–0 (38) Lukas Lindholm Corner, 2–1 (49) Victor Andersson, 3–1 (87) Abdishakur Bashir Omar.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ljungskile: 3-2-0

Ariana: 1-1-3

Nästa match:

Ljungskile: Lunds BK, borta, 24 augusti

Ariana: Oskarshamns AIK, hemma, 23 augusti