Ljungskile ny serieledare efter seger mot Ängelholm

Ljungskile vann med 2–1 mot Ängelholm

Ljungskiles sjätte seger på de senaste sju matcherna

Shakur Omar matchvinnare för Ljungskile

Ljungskile slog Ängelholm borta med 2–1 (0–0) och är ny serieledare i Ettan södra herr efter 23 spelade matcher, två poäng före Jönköping. Ängelholm ligger på nionde plats i tabellen.

Ängelholm–Ljungskile – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 60:e minuten innan Alex Rasheed gav Ljungskile ledningen.

Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Shakur Omar och ökade ledningen för Ljungskile.

Reduceringen till 1–2 kom på tilläggstid, när Mohammad Ahmadi slog till och gjorde mål för Ängelholm. Fler mål än så blev det inte för Ängelholm.

På stopptid blev Ljungskiles Gideon Mensah utvisad.

Ljungskile åkte på en utvisning på tilläggstid när Shakur Omar fick lämna planen.

Ängelholm har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Ljungskile har fyra vinster och en förlust och 14–7 i målskillnad. Det här var Ängelholms sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Ljungskiles andra uddamålsseger.

Lagens första möte för säsongen vann Ljungskile SK med 3–2.

Ängelholm tar sig an Skövde AIK i nästa match borta lördag 27 september 15.00. Ljungskile möter samma dag 13.00 Torslanda hemma.

Ängelholm–Ljungskile 1–2 (0–0)

Ettan södra herr, Ängelholms IP

Mål: 0–1 (60) Alex Rasheed, 0–2 (61) Shakur Omar, 1–2 (90) Mohammad Ahmadi.

Varningar, Ängelholm: Leo Hedenberg, Ibrahim Ahmed.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ängelholm: 2-2-1

Ljungskile: 4-0-1

Nästa match:

Ängelholm: Skövde AIK, borta, 27 september

Ljungskile: Torslanda IK, hemma, 27 september