Ljungskile svårslaget på hemmaplan – nu åtta raka segrar hemma

  • Ljungskile segrade – 3–0 mot Torslanda

  • Ljungskiles sjunde seger på de senaste åtta matcherna

  • Ljungskiles Linus Carlstrand tvåmålsskytt

Ljungskile har en riktigt fin segerrad på hemmaplan. Vinsten mot Torslanda på lördagen med 3–0 (2–0) innebär att laget har åtta matcher i rad med seger hemma i Ettan södra herr.

Filip Örnblom bakom Ljungskiles seger

Ljungskile tog ledningen i 27:e minuten, genom Filip Örnblom.

Ljungskile ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimmes spel, genom Linus Carlstrand. Ljungskile gjorde också 3–0 genom Linus Carlstrand i 81:a minuten.

Ljungskile har fyra segrar och en förlust och 14–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Torslanda har en vinst och fyra förluster och 4–14 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast blev det oavgjort, och före det vann vann Ljungskile SK.

Nästa motstånd för Ljungskile är Husqvarna. Lagen möts lördag 4 oktober 13.00 på Vapenvallen.

Ljungskile–Torslanda 3–0 (2–0)

Ettan södra herr, Skarsjövallen

Mål: 1–0 (27) Filip Örnblom, 2–0 (31) Linus Carlstrand, 3–0 (81) Linus Carlstrand.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ljungskile: 4-0-1

Torslanda: 1-0-4

Nästa match:

Ljungskile: Husqvarna FF, borta, 4 oktober

