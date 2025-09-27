Ljungskile svårslaget på hemmaplan – nu åtta raka segrar hemma
- Ljungskile segrade – 3–0 mot Torslanda
- Ljungskiles sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Ljungskiles Linus Carlstrand tvåmålsskytt
Ljungskile har en riktigt fin segerrad på hemmaplan. Vinsten mot Torslanda på lördagen med 3–0 (2–0) innebär att laget har åtta matcher i rad med seger hemma i Ettan södra herr.
Filip Örnblom bakom Ljungskiles seger
Ljungskile tog ledningen i 27:e minuten, genom Filip Örnblom.
Ljungskile ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimmes spel, genom Linus Carlstrand. Ljungskile gjorde också 3–0 genom Linus Carlstrand i 81:a minuten.
Ljungskile har fyra segrar och en förlust och 14–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Torslanda har en vinst och fyra förluster och 4–14 i målskillnad.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast blev det oavgjort, och före det vann vann Ljungskile SK.
Nästa motstånd för Ljungskile är Husqvarna. Lagen möts lördag 4 oktober 13.00 på Vapenvallen.
Ljungskile–Torslanda 3–0 (2–0)
Ettan södra herr, Skarsjövallen
Mål: 1–0 (27) Filip Örnblom, 2–0 (31) Linus Carlstrand, 3–0 (81) Linus Carlstrand.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Ljungskile: 4-0-1
Torslanda: 1-0-4
Nästa match:
Ljungskile: Husqvarna FF, borta, 4 oktober
Den här artikeln handlar om: