Ljungskile svårslaget på hemmaplan – nu åtta raka segrar hemma

Ljungskile segrade – 3–0 mot Torslanda

Ljungskiles sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Ljungskiles Linus Carlstrand tvåmålsskytt

Ljungskile har en riktigt fin segerrad på hemmaplan. Vinsten mot Torslanda på lördagen med 3–0 (2–0) innebär att laget har åtta matcher i rad med seger hemma i Ettan södra herr.

Filip Örnblom bakom Ljungskiles seger

Ljungskile tog ledningen i 27:e minuten, genom Filip Örnblom.

Ljungskile ökade ledningen till 2–0 efter en dryg halvtimmes spel, genom Linus Carlstrand. Ljungskile gjorde också 3–0 genom Linus Carlstrand i 81:a minuten.

Ljungskile har fyra segrar och en förlust och 14–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Torslanda har en vinst och fyra förluster och 4–14 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Senast blev det oavgjort, och före det vann vann Ljungskile SK.

Nästa motstånd för Ljungskile är Husqvarna. Lagen möts lördag 4 oktober 13.00 på Vapenvallen.

Ljungskile–Torslanda 3–0 (2–0)

Ettan södra herr, Skarsjövallen

Mål: 1–0 (27) Filip Örnblom, 2–0 (31) Linus Carlstrand, 3–0 (81) Linus Carlstrand.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Ljungskile: 4-0-1

Torslanda: 1-0-4

Nästa match:

Ljungskile: Husqvarna FF, borta, 4 oktober