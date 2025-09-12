Lopes fixade kryss på övertid för Santa Clara mot Benfica

1–1 mellan Benfica och Santa Clara

Vinicius Lopes kvitterade på stopptid

AVS nästa motstånd för Benfica

Santa Clara gick mot förlust när laget på fredagen mötte Benfica i Primeira Liga herr på Estádio da Luz. Hemmalaget hade ledningen med 1–0 i slutet av matchen, men på övertid slog Vinicius Lopes till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Santa Clara.

Benfica–Santa Clara – mål för mål

I den 38:e minuten fick Santa Claras Paulo Victor rött kort. Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 59:e minuten innan Vangelis Pavlidis gav Benfica ledningen.

Kvitteringen kom på övertid, när Vinicius Lopes slog till och gjorde mål för Santa Clara. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Benfica vann senast lagen möttes med 1–0 på Estadio de Sao Miguel.

Den 15 februari tar lagen sig an varandra igen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 20 september. Då möter Benfica AVS 19.00. Santa Clara tar sig an Alverca hemma 16.30.

Benfica–Santa Clara 1–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Estádio da Luz

Mål: 1–0 (59) Vangelis Pavlidis, 1–1 (90) Vinicius Lopes.

Varningar, Benfica: Enzo Barrenechea.

Utvisningar, .

Nästa match:

Benfica: AVS Futebol, borta, 20 september

Santa Clara: Alverca, hemma, 20 september