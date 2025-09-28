Louise Lillbäck i form när Brommapojkarna vann mot Rosengård

Seger för Brommapojkarna med 5–2 mot Rosengård

Louise Lillbäck tvåmålsskytt för Brommapojkarna

Ida Bengtsson avgjorde för Brommapojkarna

Brommapojkarna vann på bortaplan mot Rosengård i Damallsvenskan. 2–5 (0–2) slutade söndagens match.

I och med detta har Rosengård sex förluster i rad.

Brommapojkarnas Louise Lillbäck tvåmålsskytt

Brommapojkarna fick en bra start på matchen. Louise Lillbäck slog till, redan i 16:e minuten.

Laget ökade också ledningen till 0–2 i 24:e minuten, när Frida Thörnqvist fick träff på pass av Louise Lillbäck. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Ida Bengtsson träff och ökade ledningen för Brommapojkarna.

I 68:e minuten slog Louise Lillbäck till på nytt, och gjorde 0–4.

Bara fem minuter senare var det Emilia Larsson som såg till att Rosengård reducerade till 1–4. Målet var Emilia Larssons femte i Damallsvenskan.

Brommapojkarna ökade ledningen till 1–5 två minuter senare genom Julia Olsson på straff.

Reduceringen till 2–5 kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela, när Emma Jansson slog till och gjorde mål för Rosengård. Fler mål än så blev det inte för Rosengård.

Louise Lillbäck gjorde två mål för Brommapojkarna och ett assist.

Rosengård har fem förluster och 7–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Brommapojkarna har två vinster, en oavgjord och två förluster och 12–10 i målskillnad.

Lördag 4 oktober 13.00 spelar Rosengård borta mot Malmö FF. Brommapojkarna möter Linköping borta på Bilbörsen Arena söndag 5 oktober 14.00.

Rosengård–Brommapojkarna 2–5 (0–2)

Damallsvenskan, Malmö IP

Mål: 0–1 (16) Louise Lillbäck, 0–2 (24) Frida Thörnqvist (Louise Lillbäck), 0–3 (64) Ida Bengtsson, 0–4 (68) Louise Lillbäck, 1–4 (73) Emilia Larsson, 1–5 (75) Julia Olsson, 2–5 (88) Emma Jansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rosengård: 0-0-5

Brommapojkarna: 2-1-2

Nästa match:

Rosengård: Malmö FF, borta, 4 oktober

Brommapojkarna: Linköpings FC, borta, 5 oktober