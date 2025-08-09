Louise Matsgård gjorde två mål för Täby FK i segern mot Sundsvalls DFF

Täby FK-seger med 4–1 mot Sundsvalls DFF

Louise Matsgård tvåmålsskytt för Täby FK

Tredje raka förlusten för Sundsvalls DFF

Täby FK vann mötet med Sundsvalls DFF hemma med 4–1 (1–0) på lördagen i division 1 norra dam.

Sundsvalls DFF:s tränare Jenny Nilsson tyckte så här om matchen:

– Vi var inte alls med idag. Absolut, vi dras med skador och var tvungna att stuva om, men vi måste kunna hålla oss till matchplan ändå. Vi får inventera lite i oss själva i veckan.

Därmed har Täby FK vunnit sex matcher i rad på hemmaplan.

Louise Matsgård med två mål för Täby FK

Louise Matsgård gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Elsa Ekerberg och Yaiza Navarro Leon, målet för Sundsvalls DFF gjordes av Olivia Strand.

Täby FK ligger på femte plats i tabellen efter matchen, medan Sundsvalls DFF är på elfte plats.

Nästa motstånd för Täby FK är IFK Lidingö. Sundsvalls DFF tar sig an Bergnäset hemma. Båda matcherna spelas lördag 16 augusti 13.00.