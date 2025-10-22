Louza och Vata avgjorde hemma mot WBA

Watford segrade – 2–1 mot WBA

Rocco Vata avgjorde för Watford

Isaac Price målskytt för WBA

Det blev en uddamålsseger för Watford i matchen mot WBA i Championship på onsdagen. Laget vann med 2–1 (1–1) hemma. Segermålet för Watford stod Rocco Vata för efter 58 minuter.

Coventry nästa för Watford

WBA tog ledningen i 34:e minuten genom Isaac Price. Målet var Isaac Prices femte i Championship.

Watford kvitterade till 1–1 i 38:e minuten när Imran Louza hittade rätt. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Rocco Vata och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Watfords fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också WBA:s tredje uddamålsförlust.

Lagen möts på nytt den 21 april.

Lördag 25 oktober 13.30 möter Watford Coventry borta medan WBA spelar borta mot Ipswich.

Watford–WBA 2–1 (1–1)

Championship

Mål: 0–1 (34) Isaac Price, 1–1 (38) Imran Louza, 2–1 (58) Rocco Vata.

Varningar, WBA: Callum Styles, Aune Heggebo.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Watford: 3-1-1

WBA: 2-1-2

Nästa match:

Watford: Coventry City FC, borta, 25 oktober

WBA: Ipswich Town FC, borta, 25 oktober