Lova Andersson gjorde avgörande målet för Sandvikens IF mot Bergnäset

Sandvikens IF vann med 1–0 mot Bergnäset

Sandvikens IF:s åttonde seger på de senaste tio matcherna

Tredje raka segern för Sandvikens IF

Sandvikens IF vann med 1–0 på bortaplan mot Bergnäset i division 1 norra dam.

Sandvikens IF:s tränare Niclas Kollgård tyckte så här om matchen:

– Alltid speciella matcher att spela när man möts av ett handbollsförsvar. Vi ska så klart göra det mycket bättre, speciellt i första halvlek, vi blir för raka och för avgörande. I andra är det ju så klart väldigt tacksamt att vi kan göra mål direkt efter blott åtta sekunder och kan efter de kontrollera matchbilden ännu mer. Viktigast att ta tre poäng och det gjorde vi.

Segern var Sandvikens IF:s åttonde på de senaste tio matcherna.

Bergnäset–Sandvikens IF – mål för mål

Det här var Bergnäsets tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Sandvikens IF:s tredje uddamålsseger.

Resultatet innebär att Bergnäset ligger kvar på 14:e och sista plats och Sandvikens IF toppar tabellen.

I nästa match, lördag 16 augusti 13.00, har Bergnäset Sundsvalls DFF borta på NP3 Arena, medan Sandvikens IF spelar hemma mot Huge.