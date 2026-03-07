Luca Kerber nätade i Heidenheims förlust

Hoffenheim-seger med 4–2 mot Heidenheim

Hoffenheims Alexander Prass tvåmålsskytt

Fisnik Asllani matchvinnare för Hoffenheim

Heidenheim förlorade hemma i Bundesliga mot Hoffenheim med 2–4 (0–2).

Alexander Prass med två mål för Hoffenheim

Alexander Prass gav gästerna Hoffenheim ledningen i 26:e minuten. Hoffenheim ökade ledningen till 0–2 på stopptid i första halvleken återigen genom Alexander Prass.

Direkt efter pausen ökade Fisnik Asllani Hoffenheims ledning. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Luca Kerber framspelad av Hennes Behrens och reducerade åt Heidenheim. Tim Lemperle ökade Hoffenheims ledning i 78:e minuten. Luca Kerber såg till att Heidenheim reducerade på pass av Hennes Behrens med sex minuter kvar att spela. Mer än så blev det dock inte för Heidenheim.

Heidenheim har en oavgjord och fyra förluster och 5–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Hoffenheim har två vinster, en oavgjord och två förluster och 10–10 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Hoffenheim med 3–1.

Nästa motstånd för Heidenheim är Eintracht Frankfurt. Lagen möts lördag 14 mars 15.30 på Deutsche Bank Park.

Heidenheim–Hoffenheim 2–4 (0–2)

Bundesliga, Voith-Arena

Mål: 0–1 (26) Alexander Prass, 0–2 (45) Alexander Prass, 0–3 (49) Fisnik Asllani, 1–3 (62) Luca Kerber (Hennes Behrens), 1–4 (78) Tim Lemperle, 2–4 (84) Luca Kerber (Hennes Behrens).

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Heidenheim: 0-1-4

Hoffenheim: 2-1-2

Nästa match:

Heidenheim: Eintracht Frankfurt, borta, 14 mars 15.30