Luca Kjerrumgaard matchhjälte för Watford mot Stoke City

Watford vann med 1–0 (0–0) hemma mot Stoke City i Championship. Luca Kjerrumgaard gjorde matchens enda mål i andra halvleken.

Watford har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 8–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Stoke City har en vinst och fyra förluster och 3–9 i målskillnad.

Det här betyder att Watford nu ligger på tionde plats i tabellen och Stoke City är på åttonde plats. Ett fint lyft för Watford som låg på 15:e plats så sent som den 5 december.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 14 mars på Bet365 Stadium.

Fredag 26 december 16.00 möter Watford Leicester borta på King Power Stadium medan Stoke City spelar hemma mot Preston North End.

Mål: 1–0 (74) Luca Kjerrumgaard (Hector Kyprianou).

Varningar, Watford: Nestory Irankunda, Vivaldo Semedo, Matthew Pollock. Stoke City: Sorba Thomas, Maksym Talovierov, Robert Bozenik.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Watford: 2-2-1

Stoke City: 1-0-4

Nästa match:

Watford: Leicester City FC, borta, 26 december 16.00

Stoke City: Preston North End FC, hemma, 26 december 16.00