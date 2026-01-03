Lucas Da Cunha avgjorde när Como sänkte Udinese
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Como med 1–0 mot Udinese
- Lucas Da Cunha avgjorde för Como
- Andra raka segern för Como
Målet i första halvleken blev matchens enda. Como vann med 1–0 (1–0) hemma mot Udinese i Serie A.
Como höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.
Como–Udinese – mål för mål
Como har tre segrar och två förluster och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Udinese har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–9 i målskillnad.
Lagen spelar mot varandra igen den 4 april på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli.
Nästa motstånd för Como är Pisa. Lagen möts tisdag 6 januari 15.00 på Stadio Romeo Anconetani. Udinese tar sig an Torino borta onsdag 7 januari 20.45.
Como–Udinese 1–0 (1–0)
Serie A, Stadio G. Sinigaglia
Mål: 1–0 (18) Lucas Da Cunha.
Varningar, Como: Jesus Rodriguez. Udinese: Kingsley Ehizibue, Christian Kabasele, Hassane Kamara.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Como: 3-0-2
Udinese: 1-1-3
Nästa match:
Como: Pisa, borta, 6 januari 15.00
Udinese: Torino, borta, 7 januari 20.45
Den här artikeln handlar om: