Lucas Da Cunha avgjorde när Como sänkte Udinese

Seger för Como med 1–0 mot Udinese

Lucas Da Cunha avgjorde för Como

Andra raka segern för Como

Målet i första halvleken blev matchens enda. Como vann med 1–0 (1–0) hemma mot Udinese i Serie A.

Como höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

Como–Udinese – mål för mål

Como har tre segrar och två förluster och 6–5 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Udinese har en vinst, en oavgjord och tre förluster och 4–9 i målskillnad.

Lagen spelar mot varandra igen den 4 april på Bluenergy Stadium – Stadio Friuli.

Nästa motstånd för Como är Pisa. Lagen möts tisdag 6 januari 15.00 på Stadio Romeo Anconetani. Udinese tar sig an Torino borta onsdag 7 januari 20.45.

Como–Udinese 1–0 (1–0)

Serie A, Stadio G. Sinigaglia

Mål: 1–0 (18) Lucas Da Cunha.

Varningar, Como: Jesus Rodriguez. Udinese: Kingsley Ehizibue, Christian Kabasele, Hassane Kamara.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Como: 3-0-2

Udinese: 1-1-3

Nästa match:

Como: Pisa, borta, 6 januari 15.00

Udinese: Torino, borta, 7 januari 20.45