Lucien Agoume och Dodi Lukebakio målskyttar i Sevillas förlust
- Atlethic Bilbao-seger med 3–2 mot Sevilla
- Robert Navarro avgjorde för Atlethic Bilbao
- Atlethic Bilbao nu sjätte, Sevilla på 15:e plats
Sevilla förlorade mot Atlethic Bilbao i första matchen i La Liga på San Mamés. 3–2 (2–0) slutade matchen på söndagen.
Robert Navarro slog till efter 81 minuter och blev matchhjälte med sitt 3–2-mål.
Atlethic Bilbao–Sevilla – mål för mål
Matchen var mållös till Atlethic Bilbao tog ledningen i 36:e minuten, genom Nico Williams på straff.
Atlethic Bilbao gjorde också 2–0 strax före halvtidsvilan, genom Maroan Sannadi. Med en halvtimme kvar att spela fick Dodi Lukebakio träff och reducerade åt Sevilla.
I den 72:a minuten kvitterade Lucien Agoume för Sevilla.
Men med nio minuter kvar att spela kom det matchavgörande målet genom Robert Navarro framspelad av Nico Williams.
För tabellens utseende betyder det här att Atlethic Bilbao ligger på sjätte plats medan Sevilla är på 15:e plats.
Lagen möts igen 25 januari.
Nästa motstånd för Sevilla är Getafe. Lagen möts måndag 25 augusti 21.30 på Ramón Sánchez Pizjuán.
Atlethic Bilbao–Sevilla 3–2 (2–0)
La Liga, San Mamés
Mål: 1–0 (36) Nico Williams, 2–0 (43) Maroan Sannadi, 2–1 (60) Dodi Lukebakio, 2–2 (72) Lucien Agoume, 3–2 (81) Robert Navarro (Nico Williams).
Varningar, Sevilla: Lucien Agoume, Andres Castrin.
Nästa match:
Sevilla: Getafe, hemma, 25 augusti
