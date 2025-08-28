Ludogorets lyckades vinna andra matchen efter rysare mot Shkendija

Ludogorets vann med 4–1 efter förlängning

Ivaylo Chochev matchvinnare för Ludogorets

Fabrice Tamba gjorde målet för Shkendija

Segern på hemmaplan med 4–1 (2–0) efter förlängning i andra matchen gör att Ludogorets har vunnit matchserien mot Shkendija i Europa League Play off. Ludogorets vann totalt med 1-1 i matcher.

Ludogorets–Shkendija – mål för mål

Ludogorets fick en bra start på matchen. Edvin Kurtulus slog till, redan i nionde minuten.

Laget gjorde 2–0 i 24:e minuten, när Ivaylo Chochev fick träff. Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Fabrice Tamba träff och reducerade åt Shkendija. Mer än så blev det dock inte för Shkendija.

3–1-målet kom i slutminuterna, i 98:e minuten, när Bernard Tekpetey slog till och gjorde mål.

4–1-målet för Ludogorets kom direkt därefter när Eric Bille i 120:e minuten gjorde mål på pass av Bernard Tekpetey.

Ludogorets–Shkendija 4–1 (2–0)

Europa League Play off

Mål: 1–0 (9) Edvin Kurtulus, 2–0 (24) Ivaylo Chochev, 2–1 (64) Fabrice Tamba, 3–1 (98) Bernard Tekpetey, 4–1 (120) Eric Bille (Bernard Tekpetey).

Varningar, Ludogorets: Erick Marcus. Shkendija: Endrit Krasniqi, Liridon Latifi, Besart Ibraimi.