Luiz poängräddare för Rio Ave – på övertid mot Benfica

1–1 mellan Benfica och Rio Ave

Andre Luiz kvitterade på tilläggstid

Benfica nu tredje, Rio Ave på 14:e plats

Rio Ave gick mot förlust i tisdagens match mot Benfica i Primeira Liga herr på Estádio da Luz. Hemmalaget ledde med 1–0 i slutet av matchen. Men på övertid slog Andre Luiz till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Rio Ave.

Det betyder att Benfica ännu inte har förlorat den här säsongen, efter fyra vinster och två oavgjorda matcher.

Det var sjätte matchen i rad utan seger för Rio Ave.

Benfica–Rio Ave – mål för mål

Det första målet kom först i matchens absoluta slutskede, med fyra minuter kvar att spela, när Georgiy Sudakov framspelad av Dodi Lukebakio gjorde 1–0 till Benfica.

Kvitteringen kom på tilläggstid, när Andre Luiz slog till och gjorde mål för Rio Ave. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Det här var Benficas andra oavgjorda match den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Rio Ave nu ligger på 14:e plats. Benfica är på tredje plats.

Den 18 januari tar lagen sig an varandra igen.

I nästa match möter Benfica Gil Vicente hemma på fredag 26 september 21.15. Rio Ave möter Famalicao söndag 28 september 21.30 borta.

Benfica–Rio Ave 1–1 (0–0)

Primeira Liga herr, Estádio da Luz

Mål: 1–0 (86) Georgiy Sudakov (Dodi Lukebakio), 1–1 (90) Andre Luiz.

Varningar, Benfica: Franjo Ivanovic, Enzo Barrenechea, Samuel Dahl. Rio Ave: Clayton, Jakub Brabec.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Benfica: 3-2-0

Rio Ave: 0-3-2

Nästa match:

Benfica: Gil Vicente FC, hemma, 26 september

Rio Ave: FC Famalicao, borta, 28 september