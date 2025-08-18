Lukas Nmecha målskytt när Leeds sänkte Everton
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Leeds-seger med 1–0 mot Everton
- Lukas Nmecha avgjorde för Leeds
- Leeds höll nollan
Målet i andra halvleken blev matchens enda när Leeds vann med 1–0 (0–0) hemma mot Everton i Premier League.
Leeds–Everton – mål för mål
Senaste mötet lagen emellan, för två år sedan, slutade med seger för Everton med 1–0.
Nästa motstånd för Leeds är Arsenal. Lagen möts lördag 23 augusti 18.30 på Emirates Stadium. Everton tar sig an Brighton hemma söndag 24 augusti 15.00.
Leeds–Everton 1–0 (0–0)
Premier League, Elland Road
Mål: 1–0 (84) Lukas Nmecha.
Varningar, Everton: Tim Iroegbunam, Carlos Alcaraz.
Nästa match:
Leeds: Arsenal FC, borta, 23 augusti
Everton: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 24 augusti
Den här artikeln handlar om: