Leeds-seger med 1–0 mot Everton

Lukas Nmecha avgjorde för Leeds

Leeds höll nollan

Målet i andra halvleken blev matchens enda när Leeds vann med 1–0 (0–0) hemma mot Everton i Premier League.

Leeds–Everton – mål för mål

Senaste mötet lagen emellan, för två år sedan, slutade med seger för Everton med 1–0.

Nästa motstånd för Leeds är Arsenal. Lagen möts lördag 23 augusti 18.30 på Emirates Stadium. Everton tar sig an Brighton hemma söndag 24 augusti 15.00.

Premier League, Elland Road

Mål: 1–0 (84) Lukas Nmecha.

Varningar, Everton: Tim Iroegbunam, Carlos Alcaraz.

Nästa match:

Leeds: Arsenal FC, borta, 23 augusti

Everton: Brighton & Hove Albion FC, hemma, 24 augusti