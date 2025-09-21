Lukas Sunesson låg bakom segern för FC Stockholm Internazionale mot Team TG

Seger för FC Stockholm Internazionale med 5–0 mot Team TG

Lukas Sunesson med tre mål för FC Stockholm Internazionale

Andra raka segern för FC Stockholm Internazionale

Ett hattrick stod FC Stockholm Internazionales Lukas Sunesson för i matchen mot Team TG i Ettan norra herr. FC Stockholm Internazionale vann på hemmaplan med 5–0 (1–0).

– Jag tycker vi gör en väldigt stabil insats över 90 minuter. Vi kontrollerar matchen bra, skapar mycket framåt och släpper nästan inte till någonting bakåt. Extra roligt att Lukas Sunesson får göra ett hattrick, han visar verkligen vilken målskytt han är och betyder mycket för laget både med sitt spel och sin energi, kommenterade FC Stockholm Internazionales ledare Anton Solem efter matchen.

FC Stockholm Internazionale startade matchen bäst och tog ledningen. Lukas Sunesson slog till på straff, redan i tionde minuten. I 54:e minuten slog Tiago Silva Sanchez till, och gjorde 2–0.

Lukas Sunesson gjorde dessutom 3–0 i 65:e minuten.

I den 71:a minuten ökade Lukas Sunesson ledningen ytterligare. Sunesson fullbordade därmed sitt hattrick.

Till slut kom också 5–0 genom David Fällman i 86:e minuten.

I tabellen innebär det här att FC Stockholm Internazionale nu ligger på tredje plats. Team TG är på 16:e och sista plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Stockholm Internazionale med 3–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 27 september. Då möter FC Stockholm Internazionale Sollentuna FK på Sollentunavallen 13.00. Team TG tar sig an Karlberg hemma 12.00.

FC Stockholm Internazionale–Team TG 5–0 (1–0)

Ettan norra herr, Hammarby IP

Mål: 1–0 (10) Lukas Sunesson, 2–0 (54) Tiago Silva Sanchez, 3–0 (65) Lukas Sunesson, 4–0 (71) Lukas Sunesson, 5–0 (86) David Fällman.

Varningar, FC Stockholm Internazionale: Marijan Cosic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

FC Stockholm Internazionale: 3-1-1

Team TG: 0-0-5

Nästa match:

FC Stockholm Internazionale: Sollentuna FK, borta, 27 september

Team TG: Karlbergs BK, hemma, 27 september