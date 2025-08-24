Cagliari och Fiorentina kryssade

Sebastiano Luperto kvitterade på stopptid

Napoli nästa motståndare för Cagliari

Det såg ut att bli förlust för Cagliari på söndagen när laget mötte Fiorentina i Serie A. Bortalaget ledde med 0–1 i slutet av matchen. Men på övertid slog Sebastiano Luperto till och gjorde 1–1 och räddade en poäng för Cagliari.

Cagliari–Fiorentina – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 68:e minuten innan Rolando Mandragora gav Fiorentina ledningen.

Kvitteringen kom på stopptid, när Sebastiano Luperto slog till och gjorde mål för Cagliari på pass av Gianluca Gaetano. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Fiorentina med 2–1.

Lagen möts igen 25 januari.

I nästa omgång har Cagliari Napoli borta, lördag 30 augusti 20.45. Fiorentina spelar borta mot Torino söndag 31 augusti 18.30.

Cagliari–Fiorentina 1–1 (0–0)

Serie A

Mål: 0–1 (68) Rolando Mandragora, 1–1 (90) Sebastiano Luperto (Gianluca Gaetano).

Varningar, Cagliari: Adam Obert, Gennaro Borrelli, Luca Mazzitelli, Semih Kilicsoy. Fiorentina: Marin Pongracic, Pablo Mari.

Nästa match:

Cagliari: Napoli, borta, 30 augusti

Fiorentina: Torino, borta, 31 augusti