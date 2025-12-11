Lyon klart för kval

Lyon vann med 2–1 mot Go Ahead

Lyons femte seger på de senaste sex matcherna

Pavel Sulc matchvinnare för Lyon

Lyon har haft en bra säsong i Europa League och är nu klart för kval. Det efter seger, 2–1 (2–1), på hemmaplan mot Go Ahead på torsdagen.

Segern var Lyons femte på de senaste sex matcherna.

Young Boys nästa för Lyon

Afonso Moreira gjorde 1–0 till Lyon efter bara tre minuter.

Go Ahead kvitterade till 1–1 i sjätte minuten genom Milan Smit.

Lyon tog ledningen bara fem minuter senare genom Pavel Sulc. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Lyon med 2–1.

I tabellen innebär det här att Go Ahead nu ligger på 28:e plats i tabellen. Lyon leder serien.

Lyon tar sig an Young Boys i nästa match borta torsdag 22 januari 18.45. Go Ahead möter samma dag 21.00 Niza borta.

Lyon–Go Ahead 2–1 (2–1)

Europa League, Groupama Stadium

Mål: 1–0 (3) Afonso Moreira, 1–1 (6) Milan Smit, 2–1 (11) Pavel Sulc.

Varningar, Lyon: Clinton Mata. Go Ahead: Finn Stokkers, Melle Meulensteen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lyon: 4-0-1

Go Ahead: 2-0-3

Nästa match:

Lyon: BSC Young Boys, borta, 22 januari 18.45

Go Ahead: Nice, borta, 22 januari 21.00