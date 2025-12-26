Maamma och Pollock heta när Watford besegrade Leicester

Watford vann med 2–1 mot Leicester

Matthew Pollock matchvinnare för Watford

Andra raka segern för Watford

Watford vann mot Leicester på King Power Stadium på fredagen. Matchen i Championship slutade 1–2 (1–1). Matthew Pollock stod för Watfords avgörande mål efter 65 minuter.

Leicester–Watford – mål för mål

Leicester gjorde första målet när Jordan James slog till efter pass från Jordan Ayew redan i sjunde minuten.

Othmane Maamma stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på stopptid i första halvleken efter förarbete av Imran Louza.

Watford gjorde också 1–2 i 65:e minuten när Matthew Pollock slog till på pass av Imran Louza. Därmed hade laget vänt matchen.

Leicester har två vinster, en oavgjord och två förluster och 10–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Watford har tre vinster och två oavgjorda och 9–6 i målskillnad.

Den 21 mars möts lagen återigen, då på Vicarage Road Stadium.

På måndag 29 december 20.45 spelar Leicester hemma mot Derby County och Watford borta mot Norwich City.

Leicester–Watford 1–2 (1–1)

Championship, King Power Stadium

Mål: 1–0 (7) Jordan James (Jordan Ayew), 1–1 (45) Othmane Maamma (Imran Louza), 1–2 (65) Matthew Pollock (Imran Louza).

Varningar, Leicester: Stephy Mavididi, Oliver Skipp. Watford: Imran Louza, Hector Kyprianou.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Leicester: 2-1-2

Watford: 3-2-0

Nästa match:

Leicester: Derby County FC, hemma, 29 december 20.45

Watford: Norwich City FC, borta, 29 december 20.45