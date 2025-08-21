Seger för Maccabi Tel Aviv med 3–1 mot Dynamo Kiev

Dor Peretz gjorde två mål för Maccabi Tel Aviv

Sagiv Shalom Jehezkel matchvinnare för Maccabi Tel Aviv

Maccabi Tel Aviv vann på hemmaplan med 3–1 (1–1) mot Dynamo Kiev i Europa League Play off, och är klart för gruppspelet.

Maccabi Tel Aviv gjorde första målet. Dor Peretz gjorde målet, redan i tolfte minuten.

Dynamo Kiev kvitterade till 1–1 i 32:a minuten, när Nazar Voloshyn fick träff på pass av Vladyslav Vanat. I den 50:e minuten fick Dynamo Kievs Kostiantyn Vivcharenko rött kort.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Sagiv Shalom Jehezkel och gav Maccabi Tel Aviv ledningen.

I 69:e minuten slog Dor Peretz till återigen, och gjorde 3–1. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Maccabi Tel Aviv–Dynamo Kiev 3–1 (1–1)

Europa League Play off, Gradski Stadion

Mål: 1–0 (12) Dor Peretz, 1–1 (32) Nazar Voloshyn (Vladyslav Vanat), 2–1 (58) Sagiv Shalom Jehezkel, 3–1 (69) Dor Peretz.

Varningar, Maccabi Tel Aviv: Kristijan Belic.

Utvisningar, .