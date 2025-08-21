Prenumerera

Maccabi Tel Aviv vann mot Dynamo Kiev

  • Seger för Maccabi Tel Aviv med 3–1 mot Dynamo Kiev

  • Dor Peretz gjorde två mål för Maccabi Tel Aviv

  • Sagiv Shalom Jehezkel matchvinnare för Maccabi Tel Aviv

Maccabi Tel Aviv vann på hemmaplan med 3–1 (1–1) mot Dynamo Kiev i Europa League Play off, och är klart för gruppspelet.

Dor Peretz gjorde två mål för Maccabi Tel Aviv

Maccabi Tel Aviv gjorde första målet. Dor Peretz gjorde målet, redan i tolfte minuten.

Dynamo Kiev kvitterade till 1–1 i 32:a minuten, när Nazar Voloshyn fick träff på pass av Vladyslav Vanat. I den 50:e minuten fick Dynamo Kievs Kostiantyn Vivcharenko rött kort.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Sagiv Shalom Jehezkel och gav Maccabi Tel Aviv ledningen.

I 69:e minuten slog Dor Peretz till återigen, och gjorde 3–1. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

Maccabi Tel Aviv–Dynamo Kiev 3–1 (1–1)

Europa League Play off, Gradski Stadion

Mål: 1–0 (12) Dor Peretz, 1–1 (32) Nazar Voloshyn (Vladyslav Vanat), 2–1 (58) Sagiv Shalom Jehezkel, 3–1 (69) Dor Peretz.

Varningar, Maccabi Tel Aviv: Kristijan Belic.

Utvisningar, .

